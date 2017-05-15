Прокуратура ФРГ предъявила сирийскому беженцу обвинение в подготовке теракта

Германские власти в понедельник предъявили выходцу из Сирии обвинение в подготовке теракта, в котором он планировал взорвать бомбу в толпе людей в Копенгагене.

Сириец был арестован в ноябре прошлого года, сообщило агентство Reuters со ссылкой прокуратуру Штутгарта.

Подозреваемый прибыл в Германию в 2015 году и до задержания жил в центре для размещения беженцев в земле Баден-Вюртемберг. Когда сириец попытался выехать в Данию, полиция обыскала его багаж, обнаружив более 17 000 спичек, упаковку пиротехники, 17 аккумуляторных батарей, шесть раций и два кухонных ножа.

В момент задержания сирийцу было 20 лет.

В обвинительном акте утверждается, что подозреваемый намеревался собрать взрывное устройство при помощи этих предметов и взорвать его в толпе людей в Копенгагене.