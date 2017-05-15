Таави Аас: мой низкий результат на прошлых выборах связан с малочисленностью округа Пирита

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас объяснил свой предыдущий результат на местных выборах - 227 голосов - тем, что он баллотировался по округу Пирита, в котором проживает не так много избирателей.

Об этом он сказал в понедельник, 15 мая, в прямом эфире итогового выпуска "Актуальной камеры" (ETV+), отвечая на вопросы ведущей программы Магариты Мясниковой.

- Вы сегодня заявили, что для вас настало время выйти из тени. А в чьей же тени вы находились? В тени Эдгара Сависаара?

- Нет, не в тени Эдгара Сависаара. У меня были другие полномочия. Я никогда не стоял во главе избирательных списков ни в одном из округов. Я выполнял менеджерскую работу в городском управлении.

- Вашим результатам на выборах не позавидуешь: на местных выборах 2013 года вы получили 227 голосов, на парламентских в 2015 году - 156 голосов. Как же вы собираетесь привлечь избирателя теперь?

- В 2013 году я баллотировался по округу Пирита - это район, в котором проживает достаточно мало избирателей. Другие округа по числу участвующих в голосовании больше в 4-5 раз. Если мой тот результат увеличить в четыре или пять раз, то это уже почти 1000 голосов - не так уже и мало.

- На какое число голосов вы рассчитываете этой осенью?

- Не хотел бы спекулировать до выборов. Я буду делать все, чтобы показать хороший результат, а окончательное решение примут избиратели.

- Многие аналитики и ваши конкуренты сомневаются, что вы сможете привлечь русские голоса в свою копилку. Готовы ли вы развеять эти сомнения и каким образом?

- Давайте не будем забывать, что в Таллиннское горсобрание по списку Центристской партии баллотируюсь не я один. Выборы - это командная работа, а в рядах центристов достаточное количество русскоязычных. Один человек выборы не выигрывает. У нас будет сильная команда, чтобы эти выборы выиграть.

Как ранее писал rus.err.ee, на осенних муниципальных выборах Таави Аас станет кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии - такое решение политическая сила утвердила 15 мая.

Таави Аас возглавит партийный список в округе Мустамяэ.