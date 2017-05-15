США обвинили сирийские власти в сжигании тел убитых заключенных

Власти Сирии создали крематорий на территории одного из тюремных комплексов, где уничтожаются тела заключенных.

С таким утверждением в понедельник на спецбрифинге для журналистов выступил и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщило агентство ТАСС.

Дипломат привел данные неназванных им неправительственных организаций, согласно им в стране в период с 2011 по 2015 год было задержано от 65 000 до 117 000 человек, которые якобы удерживаются в местах лишения свободы. ""Сайедная" является одним из многих мест содержания, где находятся задержанные", - сказал Джонс.

"Согласно различным источникам, режим несет ответственность за то, что в "Сайедной" убивают по 50 заключенных в день. Надежные источники утверждают, что многие тела захоронены в братских могилах. Сейчас мы полагаем, что сирийский режим создал крематорий в тюремном комплексе "Сайедная", - продолжил представитель Госдепартамента.

По версии США, таким образом власти страны скрывают следы убийств заключенных.