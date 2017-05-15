Бронзовые медали чемпионата Эстонии по баскетболу выиграла команда из Тарту

В "бронзовой" серии подопечные Герта Кулламяэ со счетом 3:0 обыграли пярнуский "Садам".

Третий, заключительный матч серии прошел вечером в понедельник, 15 мая, в Тарту и завершился со счетом 66:57 в пользу хозяев площадки.

Первую четверть выиграли гости, но остальные три десятиминутки остались за тартусцами.

Самым результативным у победителей стал американский разыгрывающий Мандель Томас, набравший 14 очков. У проигравших был неудержим босниец Домагой Бугало - 22 балла.