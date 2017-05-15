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Волость Камбья не желает ни с кем объединяться ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Владислав Лушин, корреспондент ERR в Тарту

Находящаяся к югу от Тарту волость Камбья с населением в две с половиной тысячи человек последовательно выступает против объединения с кем бы то ни было с самого начала административной реформы. 

 

С точки зрения волостного старейшины, принудительное объединение с соседями из Юленурме, против которого настроено абсолютное большинство участников опросов в обеих волостях, принесёт жителям Камбья лишь негативные последствия, передает в понедельник, 15 мая, программа новостей ETV+ "Актуальная камера".

"Волость Камбья станет большой окраиной. Мы проанализировали и финансовую сторону - произойдёт так, что поскольку волость Юленурме, в отличие от нас, сейчас не получает пособий из выравнивающего фонда, то в случае объединения получаемая нами часть также уменьшится", - сетует старейшина волости Камбья Ивар Тедрема.

Не согласны с предложением правительства и в волости Ныо, находящейся на полпути между Тарту и Эльва. Центральные власти предлагают Ныо присоединиться к Эльваской волости, но местным жителям такой вариант явно пришёлся не по нраву. 

"В этом видят в некотором смысле поворачивание спиной к Тарту, который, несомненно, является единственным центром притяжения для всего Тартуского уезда, в том числе для жителей волости Ныо. 23-24 апреля мы провели опрос жителей волости. На территории волости работало 8 пунктов для голосования, где проголосовало 2045 человек. 95 процентов из них не поддержало предложения правительства республики в нынешнем виде. Так много людей в волости Ныо до сих пор не участвовало ни на выборах в местное самоуправление, ни на парламентских выборах - это означает, что жителей волости очень интересует исход этого процесса", - говорит старейшина волости Ныо Райн Сангернебо.

Поступившую от местных самоуправлений обратную связь проанализируют региональные экспертные комиссии, после чего Министерство финансов представит проект окончательного решения на обсуждение в кабинет министров.

Как считает министр государственного управления Михаил Корб, многое будет зависеть именно от обсуждения на Тоомпеа. 

"Я думаю, в процессе обсуждения будут учитываться все факторы - будет учитываться и процент проголосовавших, и голосование, также будет учитываться и отношение самих руководителей к административной реформе, финансовое состояние уездов - то есть, я думаю, что все аргументы будут выложены на стол и в результате будет вынесено окончательное решение", - комментирует Корб.

Правительство намерено огласить итоги административной реформы к 15 июня.

 

Редактор: Сергей Михайлов



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Волость Камбья не желает ни с кем объединяться

Находящаяся к югу от Тарту волость Камбья с населением в две с половиной тысячи человек последовательно выступает против объединения с кем бы то ни было с самого начала административной реформы. 

 
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