Гонщик Янно Лийгур проявил себя на этапе чемпионата Европы по ралли-кроссу

На этапе чемпионата Европы по ралли-кроссу в Бельгии выступили два эстонских автогонщика. В классе "Супер 1600" Янно Лийгур занял второе место. А вот Сийм Салури выбыл из борьбы в полуфинальном заезде и остался за чертой первой десятки.

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

По словам спортивного репортера "АК" Игоря Савельева, ралли-кросс считается одним из самых зрелищных видов автогонок и этап чемпионата мира в Бельгии это подтвердил.

Полуфиналы и финал были отмечены несколькими авариями. Участником одной из них стал эстонский пилот Янно Лийгур. Ему удалось избежать неприятностей на входе в поворот "джокер", и увернуться от удара, так как лидер гонки латыш Артис Бауманис не вписался в поворот и перевернулся. Из-за этого судья вывесили красные флаги и отсчет пришлось начать сначала. В итоге на финише Лийгур уступил литовцу Каспарасу Навицкому всего 26 сотых секунды.

"Тем не менее, и второе место на этапе чемпионата Европы в классе "Супер 1600" стало лучшим достижением для эстонских гонщиков", - рассказал Савельев.

Второй эстонский пилот Сийм Салури выбыл из борьбы в полуфинале и занял 13-е место. В общем зачете чемпионата Лийгур идет 7-м, а Салури - 10-м.

Победителем бельгийского этапа в зачете "Суперкар" стал швед Юхан Кристофферсон. Он смог обойти своего партнера по команде Кевина Хансена и знаменитого норвежца Петтера Сольберга. Лидер сезона Маттиас Экстрем закончил гонку четвертым.