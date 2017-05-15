Во вторник в Эстонии будет тепло, местами до +15

В ночь на вторник синоптики обещают небольшую и переменная облачность. Ветер в основном северный от 4 до 10, на севере и востоке республики порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -1 до +4°C. В начале ночи на востоке страны еще возможны кратковременные дожди.

А днем в стране воцарится солнечная и сухая погода. Ветер в основном северных направлений от 3 до 8, на востоке Эстонии порывами до 12 м/с, но во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха от +8 до +13, кое-где столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла.