В Эстонии продолжится суд над угрожавшим поджечь свою жену сирийцем-беженцем

В Хаапсалуском доме правосудия Пярнуского уездного суда во вторник, 16 мая, продолжится судебный процесс над 27-летним Самером Хтабом, прибывшим в Эстонию в рамках распределения беженцев по странам ЕС. Согласно обвинению, Хтаб угрожал поджечь свою супругу.

Процесс начнется 16 мая, следующие заседания запланированы на 22 и на 25 мая. "Суд объявил судебные заседания по данному делу закрытыми с целью защиты пострадавшей стороны", – пояснил пресс-секретарь.

Уроженец Сирии Самер Хтаб уже однажды предстал перед судом по данному делу. В частности, 30 декабря прошлого года с прокурором была достигнута договоренность о вынесении Самеру наказания в виде лишения свободы на срок год и два месяца условно. В середине января суд должен был подтвердить соглашение, однако прокурор отказался от договоренности и теперь суд рассмотрит дело в общем порядке. На время проведения расследования мужчина был помещен под стражу.

Это первый в Эстонии случай, когда обвиняемый является прибывшим в Эстонию по закону о предоставлении иностранцу международной защиты лицом.

Хтаб 12 ноября прошлого года поссорился с супругой, по данным СМИ, причиной конфликта была ревность. В ходе ссоры мужчина клейкой лентой связал женщине руки и применил к ней насилие. Хтаб облил ее горючей жидкостью и пригрозил поджечь ее. Утверждения СМИ о том, что Хтаб привязал жену к радиатору, являются ложными. Женщина проинформировала о произошедшем опорное лицо семьи, которое привлекло полицию.

Хтаб обвиняется в семейном насилии и угрозах.