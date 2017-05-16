Ратас: цель председательства Эстонии в Совете ЕС – сохранить ЕС сильным и единым

По словам премьер-министра Юри Ратаса, основная задача Эстонии во время председательства в Совете ЕС – сохранить Европу единой и позаботиться, чтобы никто не чувствовал себя брошенным или отверженным.

"Единство и сплоченные действия – это не лозунг; его недостаточно просто провозгласить. Единство требует работы, компромиссов, доброй воли, порой даже нужно переступить свою гордость или провести трудную разъяснительную работу", – сказал Ратас, выступая перед депутатами Рийгикогу.

"Именно в поиске общего и точки равновесия заключается роль председателя – справедливо уравновешивать новое и традиционное, рискованное и безопасное, экономическое, социальное и окружающую среду, большое и маленькое, север и юг, восток и запад", – отметил премьер-министр.

"В течение этих шести месяцев мы можем изменить жизнь европейцев к лучшему. К сожалению, на это время выпадает и одно печальное событие: начинаются переговоры о выходе Великобритании, – сказал Ратас. – Однако брексит не является главной темой или приоритетом нашего председательства: нам в этом процессе отведена своя роль, но ежедневная работа ляжет на плечи Еврокомиссии, со стороны Совета главным лицом будет Дональд Туск. Наша задача – сосредоточиться на будущем".

"Мы готовы к председательству, наши цели поставлены, более 1700 рабочих встреч рабочих групп запланировано, 265 мероприятий подготовлены, 318 талантливых человек приняты на работу и более 500 рабочих документов лежат на столе", – сказал Ратас, поблагодарив всех, кто занимался подготовкой.

16 мая в Рийгикогу состоялось обсуждение темы председательства Эстонии в совете ЕС как вопроса государственной важности. Кроме премьер-министра на заседании выступил председатель парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут.

По словам Витсута, для Эстонии председательство в Совете ЕС – это новый и интересный вызов. "От успеха председательства зависит репутация Эстонии", – сказал Витсут.

Он отметил, что поддержка членства в ЕС среди населения Эстонии по-прежнему высокая. Согласно последнему исследованию Евробарометра, она составила 67%. Среди европейцев поддержка членства в ЕС составляет 57%.

В своем выступлении Витсут рассмотрел положение экономики и рынка труда в ЕС, а также темы безопасности и обороны. Витсут также рассказал о роли Рийгикогу во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Главные темы председательства Эстонии – это Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также открытая и долговечная Европа.