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ФОТО: в Тапа построили временную базу для американских военных вертолетов ({{commentsTotal}})

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Эстония
Эстония

В Эстонии построили временную базу для американских военных вертолетов, участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2017". Она оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой.

Недалеко находятся казармы для летчиков и обслуживающего персонала. Это позволит авиационным подразделениям быстро реагировать на потребности армейских наземных частей. Кроме того, представитель армии США заявил и о значительной экономии топлива во время полетов, передала служба новостей "Радио 4".

В международных учениях североатлантического альянса задействованы почти 9000 военнослужащих из 13 стран. В число используемой ими техники входят 11 вертолетов.

Учения "Весенний шторм" проходят с 8 по 26 мая в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Редактор: Ирина Киреева

весенний шторм


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