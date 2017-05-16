ФОТО: в Тапа построили временную базу для американских военных вертолетов

В Эстонии построили временную базу для американских военных вертолетов, участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2017". Она оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой.

Недалеко находятся казармы для летчиков и обслуживающего персонала. Это позволит авиационным подразделениям быстро реагировать на потребности армейских наземных частей. Кроме того, представитель армии США заявил и о значительной экономии топлива во время полетов, передала служба новостей "Радио 4".

В международных учениях североатлантического альянса задействованы почти 9000 военнослужащих из 13 стран. В число используемой ими техники входят 11 вертолетов.

Учения "Весенний шторм" проходят с 8 по 26 мая в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.