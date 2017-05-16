США обсудят с партнерами в Европе запрет на электронику на борту самолетов

Власти США на этой неделе обсудят со своими европейскими коллегами введение запрета на пронос ноутбуков и другой крупной электроники в салоны самолетов, которые прибывают в Соединенные Штаты из стран Европы.

"Окончательное решение о введении запрета пока еще не принято. Министр нацбезопасности Джон Келли говорил по телефону с представителями европейских властей на прошлой неделе, и мы продолжим эти дискуссии на этой неделе в Брюсселе", – приводит слова представителя Министерства национальной безопасности (МНБ) США агентство ТАСС. При этом он не стал уточнять, в каком формате будет проходить диалог.

Ранее в министерстве подтвердили, что сама идея о применении данной нормы в отношении европейских рейсов действительно обсуждается. "Этот вариант рассматривается. МНБ продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения ради обеспечения безопасности пассажиров", – отметили в ведомстве.

Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Египте, Иордании, Катаре, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Турции. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон с собой можно брать только мобильный телефон, а более крупные устройства нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.