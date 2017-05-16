Воспитательница детсада получила условный срок за физические наказания детей

В Пярнумаа женщина, проработавшая 40 лет воспитателем, получила условный срок за применение физических наказаний в отношении 3-5-летних детей в детском саду.

Пярнуский уездный суд признал 62-летнюю Керсти виновной в нанесении телесных повреждений и приговорил ее к году лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком, пишет Postimees.

В деле восемь эпизодов, произошедших с весны 2015 года по май 2016. Во всех случаях Керсти таскала детей за волосы, дергала за уши и много раз шлепала.