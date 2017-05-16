Новый глава IRL Сеэдер будет участвовать в местных выборах в Вильянди не от имени партии

Избранный недавно новым главой партии Союз Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер будет баллотироваться в горсобрание Вильянди от избирательного союза, название которого пока не утверждено.

"То, что, что меня выбрали председателем партии и второй уроженец Вильянди попал в правление, не создало в Вильянди революционную ситуацию", – сказал Хелир-Валдор Сеэдер газете Sakala, передает ERR Uudised.

Сеэдер принял решение участвовать в местных выборах, и считает, что в дальнейшем члены Рийгикогу смогут также быть в местных собраниях, не чувствуя себя подсадной уткой.

Избранный в правление партии IRL руководитель вильяндиского отделения Харри Юхани Аалтонен добавил, что решение участвовать на выборах в качестве избирательного союза после съезда партии не изменится.

По словам Аалтонена, в Вильянди поставили цель выиграть выборы и это проще сделать с помощью избирательного союза. То, что руководитель партии, входящий в избирательный союз, не может в своем родном городе баллотироваться от своей партии Аатонен не считает странным.