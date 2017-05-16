Новый глава IRL Сеэдер пойдет на местные выборы в составе избирательного союза

Избранный недавно новым главой партии Союз Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер будет баллотироваться в горсобрание Вильянди от избирательного союза, название которого пока не утверждено.

О решении Сеэдера во вторник утром сообщила уездная газета Sakala.

Избранный в правление партии руководитель вильяндиского отделения IRL Харри Юхани Аалтонен добавил, что решение идти на выборы по списку избирательного союза после съезда партии не изменится. По его словам, в Вильянди поставили цель выиграть выборы, и это проще сделать с помощью избирательного союза.

Такое же мнение высказал сам Сеэдер в интервью "Актуальной камере".

"Решение было принято раньше. Местные решили, что избирателю необходимо дать сигнал о том, что будет более широкое сотрудничество в рамках избирательного союза между партнерами, будь то члены Свободной партии или безпартийные. По сравнению с выборами в Рийгикогу, местные выборы всегда более личные, поэтому нам важен результат, а не табличка", - пояснил новый глава IRL.

По его словам, выбор в пользу избирательного союза не говорит о неверии Сеэдера в успех IRL. "Конечно, я верю в свою партию. На самом деле все наоборот. Мы баллотируемся в Вильянди от избирательного союза, также тот факт, что я решил выдвигать там свою кандидатуру из-за того, что в списке большинство моих однопартийцев — это все показывает, что мы едины и думаем о будущем, и готовы к сотрудничеству", - сказал он.

Политолог: решение Сеэдера не сулит IRL ничего хорошего

По мнению политолога Тыниса Саартса, решение нового главы IRL говорит о его неверии в успех своей партии. "Это означает, что глава не верит в силу своей партии и в то, что последняя сможет привлечь избирателей и завоевать их доверие. Такой поступок также показывает, что Сеэдер не уверен в успешной продаваемости бренда политической силы на выборах. Более того, это посыл однопартийцам о том, что баллотироваться от избирательного союза — допустимая норма", - сказал политолог.

Саартс считает, что грядущие выборы будут решающими для IRL. "Если число поддерживающих их избирателей по всей Эстонии будет меньше 5%, этому всему будет содействовать тот факт, что члены партии во главе с председателем будут баллотироваться от избирательных союзов. А если отечественники не попадут в горсобрание Таллинна, то, скорее всего, на следующих выборах в Рийгикогу этой партии мы уже не увидим", - сказал он.

Хелир-Валдор Сеэдер был избран председателем IRL в прошлую субботу, набрав лишь на 18 голосов больше своей конкурентки Кайи Ива. Предыдущий глава партии Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре текущего года.

Добавлен видеосюжет корреспондентки "Актуальной камеры" Екатерины Миньковой.