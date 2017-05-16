Летевший из Куузику в Швецию самолет совершил в Таллинне вынужденную посадку

В ночь на вторник в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку вылетевший с аэродрома Куузику в направлении шведского города Норртелье малолитражный самолет DHC6 Twin Otter.

Самолет сел в 0:55. По предварительным данным, произошла поломка двигателя, отметил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Помощь спасателей на месте не потребовалась, приземление прошло без проблем, находившиеся на борту трое человек не пострадали.

По словам директора по бизнес-развитию AS Tallinna Lennujaam Прийта Коффа, ночью из диспетчерского центра поступило сообщение, что на аэродроме хочет совершить аварийную посадку самолет. "Обычно по ночам в аэропорту идет строительство, но из-за аварийной посадки мы отложили закрытие взлетно-посадочной полосы. В состояние готовности также привели нашу спасательную технику", – сказал Кофф BNS.

По его словам, реальные спасательные действия не потребовались.