С июня желающие получить вид на жительство в Эстонии должны заранее бронировать время

Начиная с 1 июня, в Департаменте полиции и пограничной охраны необходимо заранее бронировать время для подачи ходатайства или продление вида на жительство. Время можно забронировать как по телефону, так и на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.

В Эстонии за неделю подается до 300 ходатайств на получение и продление вида на жительство. "Система бронирования даст человеку, ходатайствующему на получение документа, возможность более удобно планировать свое время и получить более быстрое обслуживание в представительстве. В дополнение к этому, система бронирования даст возможность лучше спланировать рабочее время обслуживания", – пояснила главный эксперт бюро идентитета и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валк.

Люди смогут бронировать время для подачи ходатайства на вид на жительство в интернете, по электронному адресу www.politsei.ee и по информационному номеру телефона полиции 612 3000.

"Прежде всего бронирование необходимо в случае подачи ходатайства на вид на жительство. Бронирование времени не является обязательным, например, в случае ходатайствующих на получение карточки вида на жительство или иные документы, удостоверяющие личность, но у желающих есть возможность забронировать время, чтобы избежать долгого ожидания в очереди, это касается и других действий с документами", – добавила Лийс Валк.

Для подачи ходатайства на вид на жительство необходимо бронировать время во всех представительствах Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.