Суд оправдал обвиняемого в изготовлении порнографии писателя Каура Кендера

Суд постановил, что вина Кендера не доказана, и вынес оправдательный приговор.

В середине марта защитник Каура Кендера потребовал оправдать своего подзащитного, тогда же прокурор заявил, что его вина доказана, и потребовал назначить ему штраф.

Процесс над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. Суд также назначил Кендеру судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.