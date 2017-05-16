Хакеры украли новый фильм Disney и требуют от студии выкуп в биткоинах

Хакеры украли один из фильмов студии Disney, готовящийся выйти в прокат, и потребовали за него выкуп, объявил на встрече с сотрудниками ABC глава Walt Disney Роберт Айгер.

По словам Айгера, хакеры потребовали крупную сумму в биткоинах, угрожая выложить в открытый доступ сначала пятиминутный фрагмент фильма, а затем публиковать отрывки по 20 минут до тех пор, пока не получат выкуп, передает Би-Би-Си, meduza.io со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Компания, подчеркнул глава Walt Disney, отказалась выполнить требования хакеров. Ведется расследование с участием федеральных правоохранительных структур, добавил Айгер.

О каком фильме идет речь глава Walt Disney не сообщил. The Hollywood Reporter напоминает, что среди ближайших премьер студии "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", выходящая в прокат в конце мая, и "Тачки 3", показ которых начнется в середине июня.

В начале мая в интернет были выложены десять эпизодов нового сезона "Оранжевый – хит сезона", который выпускает компания Netflix. Тогда хакеры также требовали выкуп у Netflix, а когда компания отказалась, опубликовали большую часть пятого сезона сериала за шесть недель до его премьеры.