Госсуд: депутат Рийгикогу может также состоять в волостном собрании или горсобрании

Поправка к закону о статусе депутата Рийгикогу и закону о регламенте местного самоуправления, позволяющая одновременно состоять в парламенте и собрании местного самоуправления, не противоречит закону, считает Госсуд.

В Госсуд обратились волостные собрания Кыпу, Ляэне-Сааре, Вормси и Козе, которые требовали признать неконституционным закон о внесении изменений в закон о статусе депутата Рийгикогу и закон о регламенте местного самоуправления.

По мнению судей, конституция не требует, чтобы у принимающих решения местного масштаба лиц не было ни малейшего отношения к решению вопросов государственного масштаба. "Ситуация, в которой депутаты Рийгикогу лучше представляют проблемы местной жизни, гарантирует, что и права и интересы местных самоуправлений в большей мере учитываются в деятельности законодателя", – заявила коллегия.

Оспоренный закон не содержит обязанности для местного самоуправления таким образом организовывать свое рабочее время, чтобы оно учитывало время работы Рийгикогу. Собрание само устанавливает время работы, а данные законы не ограничивают его полномочия. "Поскольку местное собрание, как правило, не является основным рабочим местом депутата Рийгикогу, его время работы должно быть организовано так, чтобы оно учитывало интересы всех членов собрания, в том числе потребность продолжать работу на основном рабочем месте. Депутат Рийгикогу как лицо с основным рабочим местом в парламенте не отличается в этом отношении от остальных членов собрания", – отметили в Госсуд.

Нужно учитывать, что Эстония – парламентское государство, где главными политическими силами являются партии. Целью партий является осуществление государственной власти и власти на муниципальном уровне. Поэтому нормально, что партии представлены и в Рийгикогу, и в собрании местного самоуправления. Таким образом, адресованный депутатам Рийгикогу запрет на участие в работе собрания местного самоуправления является чрезмерным, поскольку соответствующая партия может быть одновременно представлена в обоих органах.

В связи с вышеперечисленным, Госсуд решил не удовлетворять ходатайства волостных собраний. Поправка вступает в силу в день провозглашения результатов очередных выборов собраний местных самоуправлений в этом году.