На Украине заблокировали доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства, передает meduza.io, Би-Би-Си. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции. Всего в "черных списках" Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

"Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники" — лидирующие по посещаемости сайты украинского сегмента интернета. Для "ВКонтакте" Украина является вторым по размеру рынком после российского.