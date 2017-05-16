Пропавшего на Сааремаа пожилого финна нашли через четыре дня искусанного змеями и клещами

Приехавшего 3 мая в Курессааре и пропавшего 68-летнего финна Ристо через четыре дня нашли в крайне тяжелом состоянии на территории между районом Мариентали и аэропортом. Пожилой человек был искусан змеями и клещами. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, 16 мая его выпишут из больницы и отправят долечиваться домой.

Как сообщает газета Meie Maa, у Ристо обнаружили от трех до пяти змеиных укусов, в его организме было много яда, а также на нем нашли 40 клещей. Змеиные укусы находились так близко, что невозможно было определить их точное число.

Во вторник Ристо вернется домой, где продолжит стационарное лечение. Его состояние значительно лучше, но укушенная нога по-прежнему распухла.

Финна случайно нашли на пустыре местные жители Кальви Трей и Хейго Суустер. В тот момент он находился в плохом состоянии — он с трудом шел на контакт, не мог подняться на ноги, а нога посинела. До сих пор неизвестно, как Ристо оказался на пустыре. Обнаружившие его мужчины позже вновь посетили это место в поисках его одежды и прочего имущества, но безрезультатно.