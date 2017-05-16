ВИДЕО: в Ляэнемаа три медвежонка выскочили на дорогу перед автомобилем ({{commentsTotal}})
Ветеринар из Пийрсалу Анн Мари Анупыльд успела снять видео, как три медвежонка перебегали дорогу в Ляэнемаа.
Анупыльд рассказала, что сначала трое медвежат стояли у дороги на задних лапах, и она не поверила своим глазам, пока хорошенько не рассмотрела животных. После этого медведи перебежали дорогу и скрылись в лусу за деревьями, пишет портал Menu.ee.
По словам ветеринара, она встретила медвежат на шоссе Хаапсалу-Таллинн в районе половины десятого вечера.
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Редактор: Дина Малова