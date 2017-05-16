В этом году нудистам могут выделить участок пляжа в Пирита

"Это очень актуальная тема, но решение пока окончательно не принято. Представитель группы интереса недавно обратился к управе части города с просьбой вновь сделать пляж более толерантным", – сказал BNS старейшина Пирита Тынис Мёльдер.

"Как известно, много лет нудизм был запрещен на пляже Пирита, но в этом году мы серьезно рассматриваем предложение нудистов. Мы основательно изучим мнение посетителей пляжа Пирита и в ближайшие недели примем взвешенное решение", – заявил Мёльдер.

В 2007 и 2008 году в Пирита по решению старейшины на период с 15 мая по 15 сентября нудистам выделяли участок пляжа длиной 180 метров и шириной 30 метров между Меривялья и Пирита. Нудистов этот вариант не устраивал и они безрезультатно пытались через суд оспорить это решение.