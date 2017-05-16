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Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо ({{commentsTotal}})

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Фото: Постановка "IDEM". Автор: Матс Ыун
Мнение
Мнение

На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.

Костяк команды AudioKinetica составляют представители Русского театра. Режиссером-постановщиком стал Артем Гареев, за драматургию отвечала Татьяна Космынина, а за музыкальное оформление - Александр Жеделёв. Состав мощный, отметился успехами в прошлом, поэтому и сейчас ожидания были высокими. И в целом они оправдались.

"Кто ты? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?" - интересовался со сцены в годы моей молодости юный рэпер Децл. Примерно такими же вопросами задаются и авторы постановки "IDEM". Какова ваша гендерная, профессиональная, религиозная, национальная, территориальная и субкультурная идентичность? Готовы ответить честно и откровенно?

Я - нет. Но на других обнажившихся (в переносном, конечно же, смысле) людей посмотреть всегда рад. Авторы спектакля записали несколько десятков интервью, в которых задавали респондентам каверзные вопросы. Самое оригинальное перекочевало в постановку.

Понятно, что выборка респондентов проводилась не по научным методам. Кто захотел открыться, тот и пришел. А кто у нас любит помелькать на экране? Люди из театрального или околотеатрального, телевизионного или околотелевизионного миров, ну и те, кто хотел бы там оказаться, но что-то помешало/мешает.

Идентичность меньшинства

Вот и получилось, что на религиозный вопрос почти все ответили, что церковь для них не авторитет. По словам респондентов, дорогу к Богу, если кто и верит, каждый находит сам. А при этом вокруг нас царит полнейшее религиозное мракобесие (многообразие религиозных течений великолепно отображено в экспрессивном выступлении актрисы Космыниной). Так что, конечно, нам показали идентичность меньшинства. Но есть ведь распространенное мнение, что именно меньшинство и двигает прогресс.

Респонденты, естественно, были как русские, так и эстонцы. И на сцене тоже были представители разных национальностей - Мари-Лийз Лилль, Кристо Вийдинг, Екатерина Кордас, Татьяна Космынина, Сергей Фурманюк, Наталья Дымченко. Но эта постановка вовсе не из серии стандартных интеграционных. Конечно, обсуждаются вопросы национальности и возможной войны, однако это лишь часть общей темы "Что такое человек?"

Кто приехал в Эстонию, чтобы создать семью? Кто считает, что у нет профессии? Кто напутал слова эстонского гимна? Кто пойдет воевать против русских? Кто из мужчин считает, что он женщина? Кого обидит плевок на икону? Кто не видит плюсов в детях? Для кого самая святая вещь - космос? Кто верит в инопланетян?

Такой вот провокационный анонс можно сделать к этой постановке. Пока неизвестно, когда состоятся следующие представления "IDEM". Но Audiokinetica обещает, что они еще точно будут. Так что у тех, у кого не получилось выбраться в середине мая, еще есть шанс узнать ответы на поставленные выше вопросы.

Музыкальный катарсис

Думаю, теперь примерно стало понятно, как выглядит документальная часть - скелет перформанса. Мясо же заключено в образной части. Декорации в стиле минимализма, но каждая деталь - многофункциональна. Например, барабаны здесь и для звука, и для показа документальных кадров, и для визуализации небесных тел.

А еще диву даешься, как из каких-то веревочек и тряпочек при помощи особых технических решений и, конечно, мастерской игры актеров рождается нечто потрясающее, заставляющее задуматься о смысле бытия.

Но и это еще не все. Важнейшую роль в постановке играют свет и звук. Образная часть проходит под музыку Александра Жеделёва, которую исполняет он сам в сопровождении струнного квартета InPULSE. И когда текст, актерская игра, декорационные изменения, свет и музыка сходятся в одной точке в твоей голове, то тут и наступает катарсис.

Минутка критики

А есть ли замечания? А ну-ка отвечай честно, без сиропных интонаций. Ну, кое-что есть. Начало мне показалось затянутым. В программке было заявлено, что представление длится час, а шло оно где-то час и 40 минут. Может, и не надо сокращать до часа, но минут 15-20 вполне можно было подрезать. И тогда с динамизмом все было бы вообще в порядке.

Ждал чуть большего от монологов актеров. Если требовались откровенные ответы на провокационные вопросы от респондентов, то хотелось и чего-то бесбашенно сногосшибательного и в исполнении артистов. Но мои ожидания в этом плане оправдала только Чайка-Космынина, устроившая сеанс словесного самобичевания. Остальные монологи с их стандартными "Я отец. Я сын. Я брат. Я мать. Я дочь. Я внучка" зацепили горзадо меньше.

Например, Мари-Лийз Лилль рассказала, как в детстве мучила оводов. И как-то выглядело это не слишком солидно, если сравнивать с тем, как откровенничали респонденты. На ум мне пришла цитата Фердыщенко, которого играл актер Александр Баширов, из фильма "Даун Хаус": "Эка невидаль – депешей подтерся! Но разве это честно!? Я вам про тетю родную сознался, а вы мне мелочевку какую-то суете! Я, честное слово, негодую".

Но затем эмоции утихли и я сказал сам себе: "Чего ты негодуешь? Тебя же звали на эти интервью. А ты что? Не пошел. Струсил, сдрейфил? Показал бы всем, как надо. А сейчас сидишь тут и учишь актеров, депешист буев". Поэтому сейчас еще один абзац критики, и на этом всё.

Технически спектакль сложный, поэтому понятно, что трудно за всем уследить. Но все равно хотелось бы большей слаженности, а то в тот день, когда я был в зале, пару раз зависало видео и убегали субтитры. Про последние нужно сказать отдельно. Они высвечиваются внизу сцены, и не очень удобно на них смотреть. В зале люди изгибались как змеи или же привставали со своих мест, чтобы разглядеть, что же там такое написано.

"Волшебный пинок"

Но это все мелочи, которые практически влияют на общее впечатление от спектакля. Ну и что в итоге? Осознал, кто ты такой? Сейчас скажу. "Мне пофиг. Я в черных очках. Я рок-звезда. Меня "привезло" "Аэрофлотом". Я веду вашу передачу. Качайте мою песню в iTunes". Ой, извините, случайно открыл профайл российской певицы Маши Малиновской.

Пожалуй, все-таки еще подумаю, кто я такой. Пока ответы на эти кажущиеся простыми вопросы у меня каждый день разные. Может, когда-нибудь и определюсь. В любом случае "волшебный пинок" порассуждать на эту тему от создателей "IDEM" получен.

Редактор: Виктор Сольц

артем гареевнаталья дымченкотатьяна космынинаaudiokineticaidemсергей фурманюкмари-лийз лиллькристо вийдингекатерина кордас


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Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо

На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.

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