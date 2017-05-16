Греция в 2018 году введет туристический налог

Власти Греции планируют ввести в 2018 году туристический налог, однако взиматься он будет только в пиковые месяцы летнего сезона - июль/август.

Изначально планировалось ввести туристический налог с 1 января 2018 года. "Однако по просьбе греческого турбизнеса этот сбор будет взиматься с туристов только в пик сезона – в июле и августе, чтобы не подорвать конкурентоспособность греческих курортов", — сообщила Ассоциация туроператоров России.

Налог будет удерживаться со всех путешественников, проживающих в лицензированных объектах размещения: отелях, гостевых домах, апартаментах и меблированных комнатах.

Больше всего сумма налога будет для тех, кто остановится в гостинице пятизвездочных отелях: им предстоит заплатить по 4 евро за ночь. Постояльцам четырехзвездочных отелей дополнительный сбор с ночлега обойдется в 3 евро за номер за одну ночь, у гостей трехзвездочных объектов – в 1,5 евро за ночь.

Тем туристам, кто остановится на отдых в четырехкомнатных апартаментах или квартире, предстоит заплатить дополнительно 1 евро за ночь. За ночевку в отелях категории 1* и 2* с туристов возьмут дополнительно 0,50 евро, во столько же обойдется туристам и размещение в трехкомнатных апартаментах, а за проживание в одной или двух меблированных комнатах в апартаментах или квартире удержат 0,25 евро за ночь.

Президент Всегреческой Ассоциации отельеров Яннис Рицос считает, что введение налога в самые пиковые месяцы не повлияет на привлекательность отдыха в Греции в высокий сезон, тогда как круглогодичное взимание туристического сбора грозит снижением конкурентоспособности направления.