Как избавиться от клеща в домашних условиях: советы эпидемиолога

С наступлением тепла активизируются клещи — возбудители энцефалита и боррелиоза. Заведующая бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко рассказала, что использование масла при удалении клеща может ускорить проникновение возбудителя в кровь, поэтому клещей лучше удалять руками, ниткой или специальными приспособлениями.

В случае, если клещ уже впился, то по словам эпидемиолога, его необходимо извлечь из кожи в максимально ранние сроки. "Хоботок может остаться в коже, главное — отсечь остальную часть тела как можно скорее", - уточнила она Донченко в интервью для передачи "Кофе+" на телеканале ETV+.

"Вирус энцефалита проникает в кожу быстрее — в течение нескольких часов, а при боррелиозе бактерия проникает до двух суток", - отметила Донченко и подчеркнула, что чем быстрее мы извлечем клеща — тем меньше вероятность, что мы получим эту инфекцию.

Эпидемиолог не советует использовать растительное масло для удаления насекомого — оно не дает возможности дышать клещу и тот умирает, но в этот момент он может выплеснуть содержимое своего желудка через отверстие, которым присасывается, и тогда вероятность попадания возбудителей в кровь увеличивается.

Существуют разные специальные приспособления для удаления клещей — они различные по форме и механизму действия, но смысл в том, чтобы захватить клеща как можно ближе к коже человека, сказала Донченко.

При удалении клеща руками, специалист рекомендует надевать перчатки, а после извлечения насекомого продезинфицировать ранку и вымыть руки с мылом.

"Есть еще народное средство — завязать нитку как можно ближе к коже, затем немного потянуть клеща в сторону и вытянуть вверх", - посоветовала еще один способ Донченко.

Эпидемиолог подчеркнула, что важно запомнить дату прикрепления клеща и следить за своим здоровьем где-то одну-две недели, потому что симптомы энцефалита и боррелиоза проявляются именно в это время.

Напомним, что от энцефалита можно вакцинироваться, а от боррелиоза — нет. Но при этом боррелиоз лечится медикаментозно, а энцефалит — нет.

"Вакцинироваться от энцефалита рекомендуется поздней зимой или ранней весной, но сейчас еще тоже можно. Первичная иммунизация состоит из трех уколов, затем через 1-3 месяца и через 9-12 после второй прививки. Через 3-5 лет рекомендуется ревакцинация", - рассказала эпидемиолог.