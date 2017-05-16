В этом году у Дней Каламая будет свое мобильное приложение

В этом году на Днях Каламая будет открыто рекордное количество уличных кафе, и для того, чтобы было удобнее в них ориентироваться, было разработано специальное мобильное приложение, где есть полный обзор всех кафе.

Уличные кафе будут обозначены специальными флагами, чтобы их можно было увидеть уже издалека. Координатор Мариэлле Миксон отметила, что посещение дней Каламая в этот раз будет особенно интересным, пишет портал menu.ee.

"Сформировано жюри, которое посетит все кафе и выберет три лучших", - сказала Миксон.

Главный организатор Дней Каламая Райдо Йаан Рей сказал, что в этом году для мероприятия было создано специальное приложение с обзором всех участников мероприятия.

"Всем советую скачать приложение LiveTeam, чтобы выбрать наиболее понравившиеся места", - добавил Рей.

LiveTeam можно скачать на Apple и на Android.