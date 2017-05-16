Большинство самоуправлений Эстонии не согласны с вариантом принудительного объединения

В феврале правительство предложило объединиться всем местным самоуправлениям, которые к началу года не соответствовали критерию в 5000 населения административной реформы, сообщило Министерство финансов. Предложение касалось 104 местных самоуправлений, 39 из них согласились с предложением правительства, а 65 не согласились.

Местные самоуправления представили правительству свои мнения о принудительном объединении к 15 мая, теперь их мнения проанализируют региональные комиссии административной реформы. После этого Министерство финансов представит свою позицию правительству. Окончательные решения о слиянии правительство примет в первой половине июня.

"Теперь предстоит проанализировать мнения несогласных, по которым правительство примет окончательные решения в первой половине июня", - сказал министр государственного управления Михаил Корб.

Корб признал, что некоторые местные самоуправления не хотят соглашаться с предложениями правительства об объединении. "Часто главы местных самоуправлений рассматривают ситуацию со своей колокольни и тем самым формируют среди населения отрицательное отношение. На самом деле нужно рассматривать ситуацию в целом. Наша цель заключается не в том, чтобы кого-то притеснять, а в том, чтобы сделать местные самоуправления более способными, дать им больше задач и средств, чтобы они сами могли лучше всего предлагать своим жителям услуги", - сказал министр.

Объединение местных самоуправлений и изменение границ вступят в силу после объявления результатов местных выборов. Выборы собраний местных самоуправлений пройдут 15 октября. В результате административной реформы число местных самоуправлений сократится с нынешних 213 приблизительно до 75.