Контавейт вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет против первой ракетки мира ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд теннисного турнира серии WTA в Риме с призовым фондом свыше 3 млн долларов США.
Во вторник, 15 мая, в матче первого круга занимающая 68-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт обыграла 78-ю ракетку мира, представительницу Германии Андреа Петкович, которая в свое время входила в десятку сильнейших теннисисток планеты.
Поединок продлился 1 час и 28 минут, завершившись победой эстонки в двух сетах - 6:3, 6:4.
Контавейт один раз сумела подать навылет, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки.
Во втором круге турнира Анетт Контавейт сыграет против первой ракетки мира, немки Ангелик Кербер.
Редактор: Сергей Михайлов