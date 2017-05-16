Контавейт вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет против первой ракетки мира

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд теннисного турнира серии WTA в Риме с призовым фондом свыше 3 млн долларов США.

Во вторник, 15 мая, в матче первого круга занимающая 68-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт обыграла 78-ю ракетку мира, представительницу Германии Андреа Петкович, которая в свое время входила в десятку сильнейших теннисисток планеты.

Поединок продлился 1 час и 28 минут, завершившись победой эстонки в двух сетах - 6:3, 6:4.

Контавейт один раз сумела подать навылет, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира Анетт Контавейт сыграет против первой ракетки мира, немки Ангелик Кербер.