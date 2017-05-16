Через перекресток Хааберсти ежедневно проезжают более 20 000 человек

По данным Департамента статистики, через перекресток Хааберсти ежедневно на работу и обратно едут приблизительно 21 000 человек.

Круговой перекресток Хааберсти является важнейшей узловой точкой в дорожном движении Таллинна, через которую в центр города едут жители западных окраин. Отсюда начинается улица Раннамыйза, которая ведет к населенным пунктам в направлении Табасалу и Вяэна. Через перекресток проходит Палдиское шоссе, которое соединяет Кейла и Палдиски с Таллинном. Также большая часть жителей района Ыйсмяэ едут в центр через этот перекресток.

Ремонта перекрестка ждали давно, так как в часы пик на нем возникают большие пробки. В мае текущего года начались работы по перестройке кругового перекрестка, которые должны продлиться до сентября 2018 года.

Сколько людей почувствуют на себе влияние этого строительства?

В исследовании Департамента статистики учтены окраины Таллинна и те районы, жители которых проезжают через перекресток Хааберсти, чтобы добраться до центра, так как для них это самый короткий путь. По состоянию на 1 января таких жителей Таллинна и его западных окраин было почти 60 000 человек. Однако не все из них каждый день ездят в столицу.

Информация о жителях, которые ежедневно ездят в Таллинн на работу, основывается на данных о трудовой миграции переписи за 2011 год. По этим данным, через Хааберсти на работу ездят почти 19 000 человек. Кроме них в центр в детский сад или школу ездят дети и молодежь, а также неработающие жители, которым нужно в город для получения каких-то услуг.

К 2017 году это число вероятно увеличилось, так как процесс урбанизации продолжается и численность жителей окраин и окрестностей столицы выросла.

Кроме того, часть людей ежедневно выезжает из Таллинна на работу. Например, по данным переписи в волость Харку ездили 1200 человек, в город Кейла – 450 и в волость Кейла – 120. И они, скорее всего, проезжают круговой перекресток Хааберсти. Поэтому через перекресток Хааберсти на работу ездят приблизительно 21 000 человек.

Куда ехать, когда перекресток Хааберсти закроется?

Для едущих по улице Раннамыйза в город 16 000 жителей самый короткий маршрут – по улице Вабаыхумуузеуми, по которой обычно ездят 6000 жителей Какумяэ.

Для движущихся со стороны Кейла по Палдискому шоссе (их приблизительно 44 000) самый короткий путь – через улицу Кадака.