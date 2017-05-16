На Таллиннские дни моря прибудет около полусотни парусников

Впервые на Дни моря в Таллиннскую бухту в июле зайдет целый парусный флот из полусотни судов.

Участвующие в учебной регате суда пробудут в Таллинне до 17-18 июля, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии.

В связи с большим количеством участвующих судов Дни моря в этом году впервые продляться четыре дня — с 15 по 18 июля. Различные мероприятия будут проводиться в Старой гавани, Летной гавани, гавани Ноблесснера, а также в Пиритаской и Какумяэской гаванях.

"Думаю, что заключительный морской парад 18 июля станет незабываемым зрелищем", - сказала заведующая Таллиннским департаментом культуры Айни Хярм.

Суда, которые зайдут в Таллинн, будут иметь "все флаги". Длина парусников будет в диапазоне от 12 до 117 метров. В их экипажах половину составят моряки-любители в возрасте 15-25 лет. Таллинн станет для них промежуточной остановкой перед состязаниями в Клайпеде.