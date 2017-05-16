В столичной библиотеке отметят 130-летие со дня рождения Игоря Северянина

В четверг, 18 мая, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) состоится музыкально-поэтическое представление "Игорь Северянин - 130".

Публике будет предложена программа из стихотворений Игоря Северянина, по которым можно проследить биографию поэта и его связь с Эстонией. Сценарий вечера составила любимая несколькими поколений зрителей актриса Софья Блюхер, последовательно рассказывающая о творчестве Игоря Северянина с 1982 года, сообщили организаторы.

"Однажды я заразилась поэзией Игоря Северянина, полюбила его стихи, и с тех пор своими выступлениями стараюсь передать публике то, что ощущаю сама", - объясняет актриса.

Софья Блюхер будет вести вечер и декламировать стихи поэта. Ее молодая коллега Екатерина Новосёлова прочтет эстонские переводы стихотворений Игоря Северянина. Елена Ансталь будет аккомпанировать актрисам на пианино и споет несколько песен на стихи Северянина. А Меэлис Вахар разнообразит вечер игрой на скрипке.

Игорь Северянин - русский поэт "Серебряного века". Родился 4 мая в Петербурге. В 1912 году Северянин впервые посетил Тойла, затем часто отдыхал там в летние месяцы. С 1918 постоянно проживал в Эстонии, в том же году на вечере в Политехническом музее был избран "Королем поэтов". В Эстонии продолжал активно писать и публиковаться. С помощью супруги Фелиссы Круут переводил стихи эстонских поэтов на русский язык, перевел и издал первую на русском языке антологию эстонской поэзии. Умер и похоронен в Таллинне в 1941 году.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится в сентябре, когда откроется новый литературный сезон.