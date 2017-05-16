Украинские власти разрешили арестовывать имущество "Газпрома"

Исполнительная служба министерства юстиции Украины по обращению Антимонопольного комитета приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с "Газпрома" на 6,4 млрд долларов, а также об аресте имущества компании на территории страны.

Об этом сообщил во вторник представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий, передает ТАСС.

"Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом", - сказал он.

Высший хозяйственный суд Украины ранее во вторник отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка 6,4 млрд долларов по текущему курсу).

По словам Новицкого, у компании есть 3 месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Согласно этому указу, на Украине блокируются соцсети"ВКонтакте" и "Одноклассники", все сервисы поисковой системы "Яндекс", почтовый сервис Mail.ru, сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

Кроме того, "черный список" российских физических и юридических лиц был расширен до 1228 человек и 468 компаний.