Минздрав Латвии не видит смысла переводить на русский инструкции к лекарствам

Аннотации к лекарственным препаратам в Латвии нет смысла переводить на иностранные языки, в том числе русский, считает замдиректора Государственного агентства лекарств министерства здравоохранения Латвии Янис Звейниекс.

Как передает во вторник, 16 мая, портал Mixnews.lv, так он прокомментировал новость о том, что для облегчения правильного использования лекарств переводы аннотаций ко всем продающимся в Эстонии безрецептурным лекарствам теперь доступны на русском и английском языках.

"Английский язык - европейский, в Европейском агентстве лекарственных средств есть инструкции на этом языке. И нет никаких проблем с помощью интернета посмотреть как применяется любое лекарство", - заявил Звейниекс.

Он также отметил, что если говорить о русском языке, то для этого нужен отдельный нормативный акт, поскольку государственный язык в Латвии все-таки латышский.

"Я не считаю, что перевод инструкции несет в себе какую-то проблему, которую нужно обязательно решить. Многие фармацевты могут качественно объяснить пациенту как пользоваться лекарством на русском языке. Поэтому большого преимущества у Эстонии по этому вопросу я не вижу", - добавил Звейниекс.

Переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая.