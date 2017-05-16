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Российские таможенники не пустили в Эстонию партию таблеток феназепама и бензонала ({{commentsTotal}})

Транквилизаторы не пустили в Эстонию.
Транквилизаторы не пустили в Эстонию. Автор: Северо-Западное таможенное управление РФ
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

На пункте пропуска в Ивангороде в микроавтобусе эстонской фирмы российские таможенники нашли незадекларированную партию таблеток феназепама и бензонала. Груз в Эстонию не пустили.

В документах на товар было записано периодика и лекарственные средства. Однако при проверке груза в четырёх коробках нашли таблетки бензонала и феназепама. Эти лекарственные препараты не были указаны в декларации на товары, сообщила Северо-Западное управление таможни РФ.

Российские таможенники не пустили в Эстонию эти транквилизаторы, которые могут быть использованы в качестве наркотических веществ.

Редактор: Артур Тооман



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