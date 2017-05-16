Оборот рынка лекарств в Эстонии в первом квартале вырос до 75,6 млн евро

Оборот предназначенных для человека лекарственных препаратов в Эстонии в первом квартале текущего года вырос в годовом сравнении на 3,4% до 75,6 млн евро.

Такие данные приводятся в опубликованном во вторник отчете Лекарственного департамента.

Наибольшая долю оборота лекарств в размере 52,1 млн евро пришлась на оптовую продажу лекарств аптекам общего пользования, а больничные аптеки купили лекарств на 22,8 млн евро. Продажа лекарств другим учреждениям составила 700 000 евро.

В первом квартале продажи рецептурных лекарств в Эстонии составила 63,9 млн евро, оборот безрецептурных лекарств составил 11,1 млн евро, а лекарственной упаковки для больниц — 0,6 млн евро.

Наибольшим оборот лекарств для людей в первом квартале 2016 года был в группе лекарств против опухолей и иммуномодуляторов — 14,6 млн евро, за ними следовали антиинфекционные лекарства — 12,1 млн евро и регулирующие работу желудочно-кишечного тракта и обмен веществ — 8,7 млн евро.

Рыночная доля ветеринарных препаратов в первом квартале 2017 год составила в ценах оптовой продажи 2,79 млн евро, что почти на 4,7% больше показателей того же периода прошлого года.