Трех иракцев в Финляндии обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Прокуратура Восточной Финляндии во вторник предъявила трем молодым уроженцам Ирака, проживавшим в городе Йоэнсуу, обвинения в различных сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек.

Двое выходцев из Ирака заслушают обвинения в суде в конце мая, а третий обвиняемый, по всей видимости, успел скрыться от полиции, сбежав из Финляндии, сообщил во вторник новостной портал финского телерадиовещания Yle.

22-летнего иракца обвиняют в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах. В случае признания его виновным, подозреваемому грозит от года до десяти лет тюремного заключения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Второй уроженец Ирака в возрасте 21 года находится под стражей с февраля. Он обвиняется в попытке изнасилования и в сексуальном насилии над ребенком.

Полиции не удалось обнаружить третьего подозреваемого. Власти считают, что он успел покинуть страну. 25-летний иракец объявлен в международный розыск. Если мужчина будет обнаружен в одной из стран ЕС, его экстрадируют в Финляндию для дачи показаний.

Жертвами мужчин стали три разные девочки-подростка.

В сообщении не уточняется, на каком основании выходцы из Ирака находились в Финляндии.