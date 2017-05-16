Силламяэское предприятие Silmet сокращает 65 человек

Один из крупнейших работодателей Силламяэ - завод редких и редкоземельных металлов NPM Silmet - в июне сократит 65 человек.

Об этом во вторник, 16 мая, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннике Тееэлахк.

Среди сокращаемых в том числе уборщики, электрики, старшие смен, лаборанты и инженеры.

"Насколько мне известно, среди тех, кого сокращают, довольно много пенсионеров", - добавила Теэлахк.

"Мы провели несколько консультаций с представителями предприятия. 29 мая для работников завода пройдет инфодень, на котором специалист по сокращениям Кассы по безработице расскажет о том, какие у них есть права, на какие пособия они могут рассчитывать, а также о том, какую помощь им готово оказывать государство", - рассказала Теэлахк.

По данным Кассы по безработице, сокращения связаны с переходом на новые технологии и реорганизацией производства.

Получить комментарии на самом предприятии порталу rus.err.ee не удалось. Генеральный директор Silmet Сигне Каск находится в командировке, а все вопросы советуют адресовать именно ей.

"Конечно, случается такое, когда сокращают рабочие места. Но сегодня, к счастью, в регионе появляются и новые вакансии. На сегодняшний день в Ида-Вирумаа предлагается 1208 рабочих мест. Надеюсь, что работники Silmet в скором времени найдут себе новое применение", - заключила Аннике Теэлахк.

Мэрия Силламяэ уже поставлена в известность о предстоящих сокращениях.