Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче с США на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею является фаворитом матча группового этапа чемпионата мира против национальной команды США.

Об этом свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill, сообщило во вторник агентство Интерфакс.

Коэффициент на победу россиян в основное время составляет 1,66, на успех американцев – 4,00 (на ничью – 5,00).

Матч пройдет во вторник в Кельне и стартует в 17:15 по восточно-европейскому времени.

Сборная России, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, к настоящему моменту набрала 17 очков и занимает первое место в группе А. Накануне россияне победили сборную Латвию со счетом 5:0.

Команда США располагается на второй строчке – 15 баллов.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды.

Помимо Кельна, матчи ЧМ-2017 принимает Париж.