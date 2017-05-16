Британского посла в Австрии во время прогулки атаковал кабан

Гуляя в окрестностях Вены, посол Великобритании в Австрии Ли Тернер наткнулся на группу кабанов, один из которых напал на дипломата.

Об этом Тернер написал во вторник в своем блоге.

Увидев кабанов с поросятами, он начал не спеша уходить от них в противоположную сторону, но уже через несколько мгновений услышал за спиной топот, напоминающий пустившуюся в галоп лошадь. Обернувшись, дипломат увидел огромного кабана, несущегося по направлению к нему с опущенной книзу головой.

Тернер бросился бежать и попытался забраться на груду бревен, но поскользнулся и упал. Еще раз обернувшись, он с облегчением убедился, что кабан развернулся и отправился обратно к стаду. В итоге дипломат отделался легкими травмами, полученными при падении.