Суд примет решение о законности ликвидации Вана-Каламаяской гимназии для взрослых в июне

Свыше 40 человек через суд требуют отменить запланированное столичными властями объединение Вана-Каламаяской гимназии для взрослых и Линнамяэского русского лицея. Таллиннский административный суд вынесет свое решение в июне.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.

По ее словам, 16 мая в суде прошло заседание, на котором были заслушаны позиции сторон. Судья Янек Лайдвеэ вынесет свое решение 14 июня.

С жалобой в Таллиннский административный суд обратились как сами ученики, так и родители учащихся гимназии для взрослых.

Они требует отменить постановление столичного городского собрания от 17 ноября прошлого года, согласно которому с 1 сентября школа для взрослых будет объединена с Линнамяэским русским лицеем и прекратит свое существование как независимая единица.

Противившийся этим планам директор школы для взрослых Юрий Беляев 30 ноября 2017 года был отправлен в отставку.

В текущем учебном году в Вана-Каламаяской гимназии для взрослых учатся 454 человека.

В здании Вана-Каламаяской школы в Пыхья-Таллинне после ремонта планируется разместить младшеклассников из гимназии Густава Адольфа.