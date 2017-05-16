В Москве представят книгу и фильм эстонского журналиста Ирины Стельмах

В среду, 17 мая, в Еврейском музее и центре толерантности (Москва) состоится российская премьера фильма эстонского журналиста Ирины Стельмах "Отныне имя тебе будет Израиль", за которой последует презентация ее книги "Строить Страну. Сионизм в Эстонской Республике (1918–1940). Устная история".

Первая презентация книги прошла в Таллиннской синагоге 25 февраля этого года, сообщила Ирина Стельмах корреспонденту портала rus.err.ee.

Она представляет собой собрание интервью с людьми, которые в молодости были членами сионистских организаций в Эстонии. Около трети повествования занимают комментарии. Книга, работа над которой заняла восемь лет, оформлена уникальными фотографиями.

В Москве презентацию проведет редактор книги, член Союза журналистов России Алла Добросотских.

Фильм режиссера Пеэтера Брамбата "Отыныне имя тебе будет Израиль" был снят еще в 2001 году во время приезда в Эстонию Хельги Ферлегер, узницы шести нацистских лагерей из Берлина. Он рассказывает о катастрофе европейских евреев в Эстонии в 1942-1944 годы.

Ирина Стельмах была автором сценария и продюсером этого фильма, который неоднократно демонстрировался на ETV, участвовал в 50 мероприятиях по всему свету, но ни разу не был показан в России.

Ирина Стельмах (65) много лет работала в Эстонии тележурналистом и продюсером. Занималась политикой, была членом правления партии "Христианские демократы Эстонии". В последние годы большую часть времени проводит в Израиле, где работает над докторской диссертацией на еврейскую тему.