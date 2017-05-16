Украинский парламент запретил использование георгиевских лент

Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки в национальное законодательство, согласно которым публичная демонстрация георгиевской ленты на Украине запрещается.

Об этом во вторник, 16 мая, сообщило агентство УНИАН.

За принятие поправок проголосовали 238 народных депутатов из 226 необходимых.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запрет распространяется на показ ленты во время массовых мероприятий (мирных собраний), изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использование средствами массовой информации.

Виновные в нарушении запрета будут наказываться штрафом в размере от 850 до 2250 гривен (29-88 евро). В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 2550-5100 гривен (88-176 евро), также возможен административный арест на срок до 15 суток. Ленты во всех случаях подлежат конфискации.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что принятие закона будет способствовать "противодействию российской агрессии в Украине". Он подчеркнул, что "так называемая георгиевская или колорадская лента уже давно является символом российской агрессии против Украины".