Родион Денисов: Крест расточительности

Слыша об очередных тратах на поддержание в достойном виде расположенного на центральной площади Таллинна Монумента Победы в Освободительной войне 1918-1920 годов, все больше приходишь к выводу, что выбранный когда-то новомодный проект оказался откровенно неудачным и нуждается в замене.

Только в 2016 году ремонтные работы монумента обошлись налогоплательщикам в 74 563 евро. Всего же по данным Госконтроля на исправление допущенных строителями оплошностей было потрачено 800 000 евро! И даже после этих гигантских трат расходы не закончились. По словам специалистов, верхняя часть памятника, где находится крест, покрылась белыми пятнами, так как между стеклянными и полимерными панелями оказался кислород, а потому в самое ближайшее время требуется очередной дорогостоящий ремонт. А стоит ли вообще этим заниматься, если уже всем понятно, что проблемы с памятником будут возникать и впредь?

Дорого и непрактично

Я не ставлю под сомнение необходимость монумента как такового. У каждого государства должны быть собственные идеологические символы и монумент людям, отдавшим жизнь за независимость страны, подходит в качестве такого очень хорошо. Тем более что в этой войне на стороне молодой Эстонской Республики участвовали и эстонцы, и русские, и представители других проживающих тут национальностей, а потому этот памятник вполне мог бы стать объединяющим.

Можно долго спорить о форме монумента, однако проблемы с нынешним оригинальным, но не практичным для нашего климата исполнением показывают, что помимо художественной ценности, он еще должен быть и практичным. Возможно, если бы подобная конструкция была установлена где-то на юге, то она и служила бы дольше, однако в условиях эстонского климата сырость и мороз – обычные явления, которые нельзя не учитывать.

Вполне разделаю мнение парламентария Игоря Грязина, выразившего в интервью изданию "Столица" свои чувства по поводу нынешнего памятника следующим образом: "Глядя на этот монумент, я вспоминаю не павших в Освободительной войне, а закопанные в эту штуковину деньги, некрасивые интриги, фирму-изготовителя с комичным названием Sans Souci (что переводится как "ничего страшного") и самого известного солдата на родине этой фирмы – Швейка".

По-моему, это не те чувства, которые должен вызывать главный монумент страны!

Эстонский "мавзолей"

Конечно, отказаться от готового памятника теперь не так-то просто, да и жалко – ведь на его возведение и многочисленные ремонты было потрачено аж 8,5 млн евро. Но если решение не принять сейчас, то эта гигантская сумма будет лишь расти.

Начиная дискуссию о судьбе "Креста Свободы" (так в народе уже давно прозвали монумент), порой начинаешь ловить себя на мысли, что для некоторых его нынешних защитников памятник уже превратился в своеобразный "мавзолей Ленина" – умом понимают, что пришло время его убрать, но страх перед избирателями и нежелание нести ответственность за неудачный проект не дают это сделать.

Выход есть

Думаю, выход все-таки имеется – нужно не ликвидировать монумент целиком, а объявить конкурс на капитальную реконструкцию уже имеющегося памятника с учетом допущенных ошибок. К примеру, каменная стена за нынешним крестом и ступени перед ним вполне могли бы сохраниться – они выполнены из долговечного материала, который не требует постоянного ремонта. На месте же самого стеклянного креста вполне можно было бы установить, к примеру, бронзовую увеличенную копию тартуской скульптуры Амандуса Адамсона "Калевипоэг", также посвященной солдатам, погибшим во время Освободительной войны.

Как вариант можно было бы вернуться и к первоначальной идее того же Адамсона, которую он выдвинул сразу после завершения Освободительной войны в 1921 году. Тогда скульптор предложил создать пирамидальный монумент, на вершине которого был бы изображен мотив из национального эпоса – поединок Калевипоэга с Рогатым. А по бокам от них находились бы две конные фигуры – полумифологического правителя Сакала Лембиту и героя Освободительной войны – генерала Йохана Лайдонера.

Конечно, могут быть и другие варианты. В любом случае памятник из бронзы или камня был бы на площади Свободы гораздо уместнее, ведь это должен быть монумент разуму и героизму народа Эстонии, а не его расточительности.