Актуальная камера 16.05.2017 (18:00)

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Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки в национальное законодательство, согласно которым публичная демонстрация георгиевской ленты на Украине запрещается.

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Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо

На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.

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Рейн Вейдеманн возглавил совет ERR

Совет Эстонского национального телерадиовещания (ERR) во вторник избрал своим председателем писателя, педагога и общественного деятеля Рейна Вейдеманна.

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ЭКОНОМИКА
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