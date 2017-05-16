Антикоррупционная комиссия попросила прокуратуру разобраться в деятельности Арво Сарапуу

Антикоррупционная комиссия Рийгикогу сообщила в прокуратуру о возникновении у нее подозрений в отношении вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, в деятельности которого могут быть признаки злоупотребления служебным положением на рынке услуг по вывозу мусора в эстонской столице.

Обращение в прокуратуру было направлено по итогам разбирательства в антикоррупционной комиссии с заслушиванием доводов всех заинтересованных сторон, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Фирмы по вывозу мусора обвиняют Сарапуу в коррупции и попытках захватить мусорный бизнес столицы незаконным путем. Поводом для нынешних обвинений стали неоднократные утверждения столичного чиновника в СМИ, которые, по утверждению этих компаний, являются ложными.

"Например, возьмем одно из его заявлений, что компания ATKO не участвовала в конкурсе на вывоз мусора. Оно не соответствует действительности. Если мы возьмем протокол, то там черным по белому написано, что фирма ATKO Liinid выступила с предложением организовать услугу в Харьюмаа, то есть собиралась участвовать в тендере", - сказал председатель правления АО Keskkonnateenused Арго Лууде.

По его словам, коррупционное поведение Сарапуу стало явным в 2014 году, когда был инициирован конкурс на организацию вывоза мусора в столице. Тогда за несколько месяцев до объявления тендера появилась фирма Baltic Waste Managemenet, с которой, по данным СМИ, чиновника связывают тесные связи. Собственником предприятия является Кайдо Лаанъярв, который в начале 2000 годов работал в столичном департаменте устойчивого развития и планирования, где его начальником был Маргус Томингас. Последний же является зятем Сарапуу и нынешним руководителем группы предприятий АТКО, принадлежащих вице-мэру.

"Эта компания арендует мусоровозы у посредника — человека, который, в свою очередь, также связан с ATKO. Так что чем лучше дела идут у Baltic Waste Management и чем большим становится их рынок, то тем больше им необходимо арендных машин. И так дела у АТКО идут еще лучше. Здесь же очевидная связь, и у вице-мэра имеются определенные интересы во всем этом", - пояснил Лууде.

На минувшей неделе данный конфликт уже в третий раз обсуждался в антикоррупционной комиссии Рийгикогу. По словам одного из членов спецкомиссии, центристки Аннели Отт, доводы, которые она услышала на заседаниях от представителей мусороуборочных компаний, ее не убедили.

"Это утверждения и, опираясь на них, мы не можем выносить решения в комиссии. Нам не было предоставлено документов, подтверждающих данные заявления. Это были устные обвинения", - заявила Отт.

Несмотря на это, комиссия все же сделала соответствующий запрос в прокуратуру и теперь к делу подключены эксперты.

Арво Сарапуу от комментариев отказался, назвав обвинения в свой адрес вздором и ложью.