Власти Таллинна не планируют запускать автобус между Ласнамяэ и Нымме ({{commentsTotal}})
Столичная мэрия в настоящее время не видит необходимости в открытии нового маршрута общественного транспорта между районами Ласнамяэ и Нымме.
Об этом в своем ответе на запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Кайдо Кукка (IRL) сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас.
По данным Налогово-таможенного департамента, которыми оперирует Аас, из проживающих в Нымме трудоустроенных лиц только 9% работают в Ласнамяэ, а среди жителей Ласнамяэ на работу в Нымме ездят и вовсе лишь 3%.
В такой ситуации власти не видят необходимости в открытии нового маршрута.
Таави Аас также напомнил, что горожане могут ездить на автобусе №45 по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ - Юлемисте", который проходит через Нымме.
Редактор: Сергей Михайлов