Власти Таллинна не планируют запускать автобус между Ласнамяэ и Нымме

Столичная мэрия в настоящее время не видит необходимости в открытии нового маршрута общественного транспорта между районами Ласнамяэ и Нымме.

Об этом в своем ответе на запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Кайдо Кукка (IRL) сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас.

По данным Налогово-таможенного департамента, которыми оперирует Аас, из проживающих в Нымме трудоустроенных лиц только 9% работают в Ласнамяэ, а среди жителей Ласнамяэ на работу в Нымме ездят и вовсе лишь 3%.

В такой ситуации власти не видят необходимости в открытии нового маршрута.

Таави Аас также напомнил, что горожане могут ездить на автобусе №45 по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ - Юлемисте", который проходит через Нымме.