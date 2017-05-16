Российская сборная проиграла команде США на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею сборная России в немецком Кельне уступила американской команде со счетом 3:5.

Первый период россияне, несмотря на четыре удаления, выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Никиты Гусева.

Во втором периоде игра обострилась, и сборные обменялись несколькими шайбами. У россиян отличились Антон Белов и Никита Гусев, а у американцев ворота российского голкипера дважды поразил Кевин Хейз и один раз Дилан Ларкин. По итогам второго периода американская сборная сравняла счет 3:3.

В третьем периоде российская сборная в меньшинстве пропустила четвертую шайбу, и все попытки подопечных Олега Знарка отыграться оказались безуспешными. Не помогла и замена вратаря на шестого полевого игрока в завершающие моменты игры, которая лишь позволила американцам забить еще одну шайбу в пустые ворота и поставить точку в этой встрече. Сборная США выиграла матч со счетом 5:3.

Сборная России потерпела свое первое поражение на этапе группового турнира и заняла второе место в группе А, набрав 17 очков. США вышли на первое место, набрав 18 баллов.