Десятый этап "Джиро д'Италия" выиграл Дюмулен, Кангерт занял 22-е место

Голландский велогонщик команды Sunweb Том Дюмулен возглавил генеральную классификацию после победы на десятом этапе - гонке с раздельным стартом - на многодневке "Джиро д'Италия".

Дюмулен быстрее всех проехал 39,8 км, показав результат 50 минут 37 секунд. Вторым в "разделке" стал британец Герайнт Томас из Sky (отставание 49 секунд), третьим - люксембуржец Боб Юнгелс из Quick-Step Floors (+56), передает агентство "Р-Спорт".

Этот результат позволил Дюмулену выйти в лидеры генеральной классификации, где он теперь опережает колумбийца Наиро Кинтану (Movistar) на 2 минуты 23 секунды, третьим идет еще один голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo (+2 минуты 38 секунд).

Эстонский гонщик "Астаны" Танель Кангерт занял на десятом этапе 22-е место, уступив победителю 2 минуты, 51 секунду. В общем зачете Кангерт опустился с 11-й на 12-ю строчку.