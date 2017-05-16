Молодежь в Эстонии все активнее играет в азартные игры в интернете

Общее число игроков в азартные игры растет, но люди играют все реже и реже. Это происходит из-за того, что большая часть современных азартных игроков — молодежь, которая предпочитает обычным казино новые азартные игры в интернете.

Такие выводы сделаны в исследовании о влиянии азартных игр на жителей Эстонии, презентация которого прошла во вторник в Министерстве финансов, сообщила "Актуальная камера".

Среди излюбленных мест онлайн-игроков — сайты с тотализаторами и лотереями. По словам экспертов, чаще всего такие игры привлекают молодежь.

"Люди до двадцати лет чаще играют в интернете в спортивный тотализатор и лотерею, и в различные другие игры. Например, социальные игры, где можно поставить деньги, например, на результат киберспортивного соревнования, или, например, принять участие в розыгрыше виртуальных призов. Именно это развивается сильнее всего", - сказал ведущий специалист отдела расчетной политики Министерства финансов Тайво Пырк.

Хотя в азартные игры играют люди разного возраста, пола и национальности, больше всего от игровой зависимости страдают молодые мужчины-неэстонцы.

"Если мы говорим именно о проблемных игроках, которые столкнулись с зависимостью от азартных игр и попали в группу риска, то это мужчины в возрасте от 20-39 лет. Они имеют средний достаток и в основном не являются лицами эстонской национальности", - сказал руководитель центра по проблемам зависимости от азартных игр Пилле-Рийн Кааре.

Однако в целом ситуация с азартными играми в Эстонии считается положительной из-за широких возможностей ограничивать доступ к азартным играм. В частности, любой желающий может установить для себя лимит, который он может потратить на азартные игры.

"Это очень важно для тех, кто играет через интернет. Там очень важно, что есть возможность поставить себе лимит и уже практика показывает, что обычно этой возможностью пользуются", - пояснил директор Союза эстонских организаторов азартных игр Тынис Рюйтель.

В исследовании приняли участие 2500 человек в возрасте от 15 до 74 лет.